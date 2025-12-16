Με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στην Κωνσταντινούπολη της Φενερμπαχτσέ και τον Ολυμπιακό να χάνει από τη Βαλένθια στο ΣΕΦ ξεκίνησε η 16η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δείτε τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και την κατάταξη.

Η 16η αγωνιστική:

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου

Φενερμπαχτσέ–Παναθηναϊκός 77-81

Ολυμπιακός–Βαλένθια 92-99

Ντουμπάι–Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-97

Χαποέλ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-78

Αρμάνι Μιλάνο–Ρεάλ Μαδρίτης 89-82

Παρί–Μπαρτσελόνα 69-85

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου

20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντολού Εφές

21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Novasports 3HD Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Μονακό

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-4

Βαλένθια (Ισπανία) 11-5

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 11-5

Παναθηναϊκός 10-6

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 9-6

Μονακό (Μονακό) 9-6

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-6

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-7

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-7

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-7

Ολυμπιακός 8-7

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-9

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-8

Παρτιζάν (Σερβία) 6-9

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-10

Παρί (Γαλλία) 5-11

Μπασκόνια (Ισπανία) 5-10

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-10

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-10

Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-12

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ευρωλίγκα #Πανόραμα