Με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στην Κωνσταντινούπολη της Φενερμπαχτσέ και τον Ολυμπιακό να χάνει από τη Βαλένθια στο ΣΕΦ ξεκίνησε η 16η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δείτε τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και την κατάταξη.
Η 16η αγωνιστική:
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου
Φενερμπαχτσέ–Παναθηναϊκός 77-81
Ολυμπιακός–Βαλένθια 92-99
Ντουμπάι–Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-97
Χαποέλ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-78
Αρμάνι Μιλάνο–Ρεάλ Μαδρίτης 89-82
Παρί–Μπαρτσελόνα 69-85
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου
20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντολού Εφές
21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου
21:30 Novasports 3HD Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια
21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Μονακό
Βαθμολογία
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-4
Βαλένθια (Ισπανία) 11-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 11-5
Παναθηναϊκός 10-6
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 9-6
Μονακό (Μονακό) 9-6
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-6
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-7
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-7
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-7
Ολυμπιακός 8-7
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-9
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-8
Παρτιζάν (Σερβία) 6-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-10
Παρί (Γαλλία) 5-11
Μπασκόνια (Ισπανία) 5-10
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-10
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-10
Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-12