Με τον Τρεντ Φόρεστ σε μεγάλη βραδιά, η Μπασκόνια νίκησε 85-73 τη Μονακό στη Βιτόρια, στην έκπληξη της 16ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι Βάσκοι βελτίωσαν τη συγκομιδή τους σε 6-10 ενώ οι Μονεγάσκοι του Βασίλη Σπανούλη είναι στο 9-7.
Με «όπλο» την άμυνα η Βίρτους Μπολόνια πήρε μία απρόσμενα εύκολη νίκη επί της Παρτιζάν στο Βελιγράδι! Οι Ιταλοί επιβλήθηκαν 86-68 κι έχουν πλέον ρεκόρ 8-8 στην ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 6-10.
Ντεμπούτο βγαλμένο από όνειρο στον πάγκο της Αναντολού Εφές ήταν το σημερινό για τον Πάμπλο Λάσο. Στο πρώτο του ματς ως προπονητής της τουρκικής ομάδας ο Ισπανός την οδήγησε σε εμφατικό «διπλό» σε μία από τις πιο δύσκολες και «καυτές» έδρες της Ευρώπης, όπως είναι αυτή της Ζαλγκίρις Κάουνας, με το τελικό 87-64.
Εν τω μεταξύ, με ηγέτη τον έμπειρο Τομά Ερτέλ η Βιλερμπάν νίκησε 76-74 τη Μπάγερν στη Λιόν και πέτυχε την 4η νίκη της. Οι Βαυαροί γνώρισαν 7η συνεχόμενη ήττα και κατρακύλησαν στην προτελευταία θέση της κατάταξης με 5-11.
Η 16η αγωνιστική:
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου
Φενερμπαχτσέ–Παναθηναϊκός 77-81
Ολυμπιακός–Βαλένθια 92-99
Ντουμπάι–Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-97
Χαποέλ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-78
Αρμάνι Μιλάνο–Ρεάλ Μαδρίτης 89-82
Παρί–Μπαρτσελόνα 69-85
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου
Ζαλγκίρις Κάουνας–Αναντολού Εφές 64-87
Βιλερμπάν–Μπάγερν Μονάχου 76-74
Μπασκόνια–Μονακό 85-73
Παρτιζάν–Βίρτους Μπολόνια 68-86
Βαθμολογία
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-4
Βαλένθια (Ισπανία) 11-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 11-5
Παναθηναϊκός 10-6
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 9-6
Μονακό (Μονακό) 9-7
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-7
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-7
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-7
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-7
Ολυμπιακός 8-7
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-8
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-9
Παρτιζάν (Σερβία) 6-10
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-10
Μπασκόνια (Ισπανία) 6-10
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-10
Παρί (Γαλλία) 5-11
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-11
Βιλερμπάν (Γαλλία) 4-12