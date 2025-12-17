Με τον Τρεντ Φόρεστ σε μεγάλη βραδιά, η Μπασκόνια νίκησε 85-73 τη Μονακό στη Βιτόρια, στην έκπληξη της 16ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι Βάσκοι βελτίωσαν τη συγκομιδή τους σε 6-10 ενώ οι Μονεγάσκοι του Βασίλη Σπανούλη είναι στο 9-7.

Με «όπλο» την άμυνα η Βίρτους Μπολόνια πήρε μία απρόσμενα εύκολη νίκη επί της Παρτιζάν στο Βελιγράδι! Οι Ιταλοί επιβλήθηκαν 86-68 κι έχουν πλέον ρεκόρ 8-8 στην ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 6-10.

Ντεμπούτο βγαλμένο από όνειρο στον πάγκο της Αναντολού Εφές ήταν το σημερινό για τον Πάμπλο Λάσο. Στο πρώτο του ματς ως προπονητής της τουρκικής ομάδας ο Ισπανός την οδήγησε σε εμφατικό «διπλό» σε μία από τις πιο δύσκολες και «καυτές» έδρες της Ευρώπης, όπως είναι αυτή της Ζαλγκίρις Κάουνας, με το τελικό 87-64.

Εν τω μεταξύ, με ηγέτη τον έμπειρο Τομά Ερτέλ η Βιλερμπάν νίκησε 76-74 τη Μπάγερν στη Λιόν και πέτυχε την 4η νίκη της. Οι Βαυαροί γνώρισαν 7η συνεχόμενη ήττα και κατρακύλησαν στην προτελευταία θέση της κατάταξης με 5-11.

Η 16η αγωνιστική:

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου

Φενερμπαχτσέ–Παναθηναϊκός 77-81

Ολυμπιακός–Βαλένθια 92-99

Ντουμπάι–Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-97

Χαποέλ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-78

Αρμάνι Μιλάνο–Ρεάλ Μαδρίτης 89-82

Παρί–Μπαρτσελόνα 69-85

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου

Ζαλγκίρις Κάουνας–Αναντολού Εφές 64-87

Βιλερμπάν–Μπάγερν Μονάχου 76-74

Μπασκόνια–Μονακό 85-73

Παρτιζάν–Βίρτους Μπολόνια 68-86

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-4

Βαλένθια (Ισπανία) 11-5

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 11-5

Παναθηναϊκός 10-6

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 9-6

Μονακό (Μονακό) 9-7

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-7

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-7

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-7

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-7

Ολυμπιακός 8-7

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-8

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-9

Παρτιζάν (Σερβία) 6-10

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-10

Μπασκόνια (Ισπανία) 6-10

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-10

Παρί (Γαλλία) 5-11

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-11

Βιλερμπάν (Γαλλία) 4-12