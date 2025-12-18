Με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί 93-82 της Χάποελ Τελ Αβίβ ξεκίνησε η 17η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σειρά παίρνει ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται την Βιλερμπάν στο ΣΕΦ.

Η 17η αγωνιστική:

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 85-82

Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 72-87

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 95-90

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

19:30 Novasports 6HD Αναντολού Εφές – Ντουμπάι

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρτίζαν

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπάγερν Μονάχου

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια

21:45 Novasports 6HD Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-5

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 11-5

Βαλένθια (Ισπανία) 11-6

Παναθηναϊκός 11-6

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 10-6

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 10-7

Μονακό (Μονακό) 9-7

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-7

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-7

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-8

Ολυμπιακός 8-7

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-8

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-9

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 7-10

Παρτιζάν (Σερβία) 6-10

Μπασκόνια (Ισπανία) 6-10

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-10

Παρί (Γαλλία) 5-12

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-11

Βιλερμπάν (Γαλλία) 4-12

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ευρωλίγκα #Πανόραμα