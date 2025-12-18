Με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί 93-82 της Χάποελ Τελ Αβίβ ξεκίνησε η 17η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σειρά παίρνει ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται την Βιλερμπάν στο ΣΕΦ.
Η 17η αγωνιστική:
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 85-82
Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 72-87
Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 95-90
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
19:30 Novasports 6HD Αναντολού Εφές – Ντουμπάι
20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρτίζαν
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπάγερν Μονάχου
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια
21:45 Novasports 6HD Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια
Η βαθμολογία
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 11-5
Βαλένθια (Ισπανία) 11-6
Παναθηναϊκός 11-6
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 10-6
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 10-7
Μονακό (Μονακό) 9-7
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-7
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-7
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-8
Ολυμπιακός 8-7
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-8
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 7-10
Παρτιζάν (Σερβία) 6-10
Μπασκόνια (Ισπανία) 6-10
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-10
Παρί (Γαλλία) 5-12
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-11
Βιλερμπάν (Γαλλία) 4-12