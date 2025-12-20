Με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 107-84 της Βιλερμπάν ολοκληρώθηκε η 17η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σημαντική νίκη πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη, ο οποίος επικράτησε 93-82 της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η 17η αγωνιστική

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 85-82

Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 72-87

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 95-90

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Αναντολού Εφές – Ντουμπάι 76-80

Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρτίζαν 109-68

Μονακό – Μπάγερν Μονάχου 103-77

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84

Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια 134-124 -3 παρ. (97-97 κ.α., 106-106 παρ., 122-122 2η παρ.)

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 90-89

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-5

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 12-5

Βαλένθια (Ισπανία) 11-6

Παναθηναϊκός 11-6

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 10-6

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 10-7

Μονακό (Μονακό) 10-7

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 10-7

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 10-7

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-8

Ολυμπιακός 9-7

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-9

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 8-9

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 7-10

Παρτιζάν (Σερβία) 6-11

Μπασκόνια (Ισπανία) 6-11

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-11

Παρί (Γαλλία) 5-12

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-12

Βιλερμπάν (Γαλλία) 4-13

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ευρωλίγκα #Πανόραμα