Με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 107-84 της Βιλερμπάν ολοκληρώθηκε η 17η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σημαντική νίκη πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη, ο οποίος επικράτησε 93-82 της Χάποελ Τελ Αβίβ.
Η 17η αγωνιστική
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 85-82
Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 72-87
Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 95-90
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
Αναντολού Εφές – Ντουμπάι 76-80
Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρτίζαν 109-68
Μονακό – Μπάγερν Μονάχου 103-77
Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84
Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια 134-124 -3 παρ. (97-97 κ.α., 106-106 παρ., 122-122 2η παρ.)
Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 90-89
Η βαθμολογία
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 12-5
Βαλένθια (Ισπανία) 11-6
Παναθηναϊκός 11-6
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 10-6
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 10-7
Μονακό (Μονακό) 10-7
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 10-7
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 10-7
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-8
Ολυμπιακός 9-7
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-9
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 8-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 7-10
Παρτιζάν (Σερβία) 6-11
Μπασκόνια (Ισπανία) 6-11
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-11
Παρί (Γαλλία) 5-12
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-12
Βιλερμπάν (Γαλλία) 4-13