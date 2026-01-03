Με τον Ολυμπιακό να πετυχαίνει σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, που σηματοδότησε και την έναρξη του 2026. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 87-82 και έφτασαν τις 11 νίκες σε 18 ματς, ενώ οι «πράσινοι» είναι πλέον στο 12-7.

Η 19η αγωνιστική

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου

Χαποέλ Τελ Αβίβ–Ζαλγκίρις Κάουνας 80-93

Βιλερμπάν–Παρί 94-89

Βαλένθια–Παρτιζάν 86-73

Μπαρτσελόνα–Μονακό 74-90

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός 82-87

Αναντολού Εφές–Ερυθρός Αστέρας 65-87

Μπασκόνια–Φενερμπαχτσέ 93-108

Βίρτους Μπολόνια–Αρμάνι Μιλάνο 97-85

Ρεάλ Μαδρίτης–Ντουμπάι 107-93

Μπάγερν Μονάχου–Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-71

Βαθμολογία

Βαλένθια (Ισπανία) 13-6

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-6

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 12-6

Μονακό (Μονακό) 12-7

Παναθηναϊκός 12-7

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 12-7

Ολυμπιακός 11-7

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 11-8

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 11-8

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 11-8

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 9-10

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-10

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 9-10

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-11

Παρί (Γαλλία) 6-13

Μπασκόνια (Ισπανία) 6-13

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-13

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 6-13

Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-13

Παρτιζάν (Σερβία) 6-13

