Με τον Ολυμπιακό να πετυχαίνει σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, που σηματοδότησε και την έναρξη του 2026. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 87-82 και έφτασαν τις 11 νίκες σε 18 ματς, ενώ οι «πράσινοι» είναι πλέον στο 12-7.
Η 19η αγωνιστική
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου
Χαποέλ Τελ Αβίβ–Ζαλγκίρις Κάουνας 80-93
Βιλερμπάν–Παρί 94-89
Βαλένθια–Παρτιζάν 86-73
Μπαρτσελόνα–Μονακό 74-90
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου
Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός 82-87
Αναντολού Εφές–Ερυθρός Αστέρας 65-87
Μπασκόνια–Φενερμπαχτσέ 93-108
Βίρτους Μπολόνια–Αρμάνι Μιλάνο 97-85
Ρεάλ Μαδρίτης–Ντουμπάι 107-93
Μπάγερν Μονάχου–Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-71
Βαθμολογία
Βαλένθια (Ισπανία) 13-6
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-6
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 12-6
Μονακό (Μονακό) 12-7
Παναθηναϊκός 12-7
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 12-7
Ολυμπιακός 11-7
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 11-8
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 11-8
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 11-8
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 9-10
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-10
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 9-10
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-11
Παρί (Γαλλία) 6-13
Μπασκόνια (Ισπανία) 6-13
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-13
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 6-13
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-13
Παρτιζάν (Σερβία) 6-13