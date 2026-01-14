Με τον Ολυμπιακό να διαλύει 104-66 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι ξεκίνησε η 22η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σειρά παίρνει ο Παναθηναϊκός, που αντιμετωπίζει τη Μπάγερν στο Μόναχο.
Η 22η αγωνιστική
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου
Παρτιζάν – Ολυμπιακός 66-104
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου
18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια
19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπασκόνια
20:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός
21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας
21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας
21:45 Novasports 4HD Παρί – Μονακό
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου
19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια
21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Η βαθμολογία
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-6
Μονακό (Μονακό) 14-7
Βαλένθια (Ισπανία) 14-7
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-7
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 13-7
Ολυμπιακός 13-8
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 13-8
Παναθηναϊκός 13-8
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-9
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 11-10
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-10
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 10-11
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-11
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-13
Παρί (Γαλλία) 7-13
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 7-14
Μπασκόνια (Ισπανία) 7-14
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-15
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-15
Παρτιζάν (Σερβία) 6-16