Με τον Ολυμπιακό να διαλύει 104-66 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι ξεκίνησε η 22η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σειρά παίρνει ο Παναθηναϊκός, που αντιμετωπίζει τη Μπάγερν στο Μόναχο.

Η 22η αγωνιστική

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Παρτιζάν – Ολυμπιακός 66-104

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια

19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπασκόνια

20:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός

21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας

21:45 Novasports 4HD Παρί – Μονακό

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια

21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-6

Μονακό (Μονακό) 14-7

Βαλένθια (Ισπανία) 14-7

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-7

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 13-7

Ολυμπιακός 13-8

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 13-8

Παναθηναϊκός 13-8

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-9

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 11-10

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-10

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 10-11

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-11

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-13

Παρί (Γαλλία) 7-13

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 7-14

Μπασκόνια (Ισπανία) 7-14

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-15

Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-15

Παρτιζάν (Σερβία) 6-16

