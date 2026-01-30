Με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 87-75 της Μπαρτσελόνα ξεκίνησε η 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σειρά παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στη Γαλλία τη Βιλερμπάν.
Η 25η αγωνιστική:
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου
Φενέρμπαχτσε – Εφές 79-62
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν 64-79
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 85-79
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 94-83
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Βίρτους Μπολόνια
21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι
21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας
21:45 Novasports Prime Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός
Η βαθμολογία
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 17-7
Ολυμπιακός 16-8
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-8
Βαλένθια (Ισπανία) 16-9
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-9
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-9
Μονακό (Μονακό) 15-9
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-10
Παναθηναϊκός 14-10
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 14-10
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 12-13
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-13
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-13
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-15
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 10-15
Μπασκόνια (Ισπανία) 8-16
Παρτιζάν (Σερβία) 8-17
Παρί (Γαλλία) 8-16
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-19
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-18