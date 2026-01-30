Με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 87-75 της Μπαρτσελόνα ξεκίνησε η 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σειρά παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στη Γαλλία τη Βιλερμπάν.

Η 25η αγωνιστική:

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε – Εφές 79-62

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν 64-79

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 85-79

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 94-83

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Βίρτους Μπολόνια

21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι

21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας

21:45 Novasports Prime Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 17-7

Ολυμπιακός 16-8

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-8

Βαλένθια (Ισπανία) 16-9

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-9

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-9

Μονακό (Μονακό) 15-9

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-10

Παναθηναϊκός 14-10

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 14-10

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 12-13

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-13

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-13

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-15

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 10-15

Μπασκόνια (Ισπανία) 8-16

Παρτιζάν (Σερβία) 8-17

Παρί (Γαλλία) 8-16

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-19

Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-18

