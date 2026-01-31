Με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στη Γαλλία 79-78 της Βιλερμπάν ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Νίκη είχε πανηγυρίσει την Πέμπτη και ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας με σκορ 87-75 της Μπαρτσελόνα.

Η 25η αγωνιστική:

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε – Εφές 79-62

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν 64-79

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 85-79

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 94-83

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι 95-92

Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας 102-91

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79

Η βαθμολογία

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 17-7

Ολυμπιακός 16-8

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-8

Βαλένθια (Ισπανία) 16-9

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-9

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-9

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 15-10

Παναθηναϊκός 15-10

Μονακό (Μονακό) 15-10

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-11

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 12-13

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 12-13

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-14

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-15

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 10-15

Μπασκόνια (Ισπανία) 9-16

Παρί (Γαλλία) 8-16

Παρτιζάν (Σερβία) 8-17

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-19

Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-19

