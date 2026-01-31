Με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στη Γαλλία 79-78 της Βιλερμπάν ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Νίκη είχε πανηγυρίσει την Πέμπτη και ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας με σκορ 87-75 της Μπαρτσελόνα.
Η 25η αγωνιστική:
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου
Φενέρμπαχτσε – Εφές 79-62
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν 64-79
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 85-79
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 94-83
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι 95-92
Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας 102-91
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79
Η βαθμολογία
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 17-7
Ολυμπιακός 16-8
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-8
Βαλένθια (Ισπανία) 16-9
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-9
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-9
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 15-10
Παναθηναϊκός 15-10
Μονακό (Μονακό) 15-10
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-11
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 12-13
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 12-13
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-15
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 10-15
Μπασκόνια (Ισπανία) 9-16
Παρί (Γαλλία) 8-16
Παρτιζάν (Σερβία) 8-17
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-19
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-19