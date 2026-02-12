Με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 92-86 του Ερυθρού Αστέρα ξεκίνησε η 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σειρά παίρνει ο Παναθηναϊκός που κοντράρεται με την Φενέρμπαχτσε.
Η 28η αγωνιστική:
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου
Ολυμπιακός–Ερυθρός Αστέρας 92-86
Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 91-60
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 111-106 (παρ.)
Βαλένθια –Βιλερμπάν 82-67
Μπαρτσελόνα – Παρί 74-85
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε
21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπασκόνια
20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Novasports 2HD Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι
Βαθμολογία
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 19-7
Ολυμπιακός 18-9
Βαλένθια (Ισπανία) 18-10
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-11
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-10
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-11
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-12
Παναθηναϊκός 16-11
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 15-12
Μονακό (Μονακό) 15-12
————————————
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-13
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 13-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-15
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-15
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-16
Μπασκόνια (Ισπανία) 9-18
Παρτιζάν (Σερβία) 9-18
Παρί (Γαλλία) 9-18
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-19
Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-21