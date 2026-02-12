Με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 92-86 του Ερυθρού Αστέρα ξεκίνησε η 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σειρά παίρνει ο Παναθηναϊκός που κοντράρεται με την Φενέρμπαχτσε.

Η 28η αγωνιστική:

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός–Ερυθρός Αστέρας 92-86

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 91-60

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 111-106 (παρ.)

Βαλένθια –Βιλερμπάν 82-67

Μπαρτσελόνα – Παρί 74-85

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπασκόνια

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Novasports 2HD Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι

Βαθμολογία

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 19-7

Ολυμπιακός 18-9

Βαλένθια (Ισπανία) 18-10

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-11

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-10

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-11

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-12

Παναθηναϊκός 16-11

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 15-12

Μονακό (Μονακό) 15-12

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-13

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 13-14

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-15

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-15

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-16

Μπασκόνια (Ισπανία) 9-18

Παρτιζάν (Σερβία) 9-18

Παρί (Γαλλία) 9-18

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-19

Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-21

