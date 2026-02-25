Με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την ήττα στο Κάουνας από την Ζαλγκίρις με σκορ 99-94 στη δεύτερη παράταση ξεκίνησε η 29η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Σειρά παίρνει ο Παναθηναϊκός, που κοντράρεται με την Παρί στο Athens Telecom Center.

Η 29η αγωνιστική:

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου

Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός 99-94 (στη 2η παράταση)

Φενερμπαχτσέ – Παρτιζάν 81-78

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 85-80

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 91-81

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου

20:30 Novasports 6HD Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:05 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια – Βαλένθια

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

21:45 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Παρί

19:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Βιλερμπάν

Η βαθμολογία

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 21-7

Ολυμπιακός 18-10

Βαλένθια (Ισπανία) 18-10

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 17-11

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 17-12

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 17-12

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-12

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-11

Μονακό (Μονακό) 16-12

Παναθηναϊκός 16-12

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 14-14

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-14

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-15

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-16

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-16

Παρί (Γαλλία) 9-18

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-20

Μπασκόνια (Ισπανία) 9-19

Παρτιζάν (Σερβία) 9-20

Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-21

