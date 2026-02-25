Με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την ήττα στο Κάουνας από την Ζαλγκίρις με σκορ 99-94 στη δεύτερη παράταση ξεκίνησε η 29η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Σειρά παίρνει ο Παναθηναϊκός, που κοντράρεται με την Παρί στο Athens Telecom Center.
Η 29η αγωνιστική:
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου
Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός 99-94 (στη 2η παράταση)
Φενερμπαχτσέ – Παρτιζάν 81-78
Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 85-80
Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 91-81
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου
20:30 Novasports 6HD Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:05 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια – Βαλένθια
21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
21:45 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Παρί
19:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Βιλερμπάν
Η βαθμολογία
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 21-7
Ολυμπιακός 18-10
Βαλένθια (Ισπανία) 18-10
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 17-11
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 17-12
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 17-12
————————————
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-12
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-11
Μονακό (Μονακό) 16-12
Παναθηναϊκός 16-12
————————————
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 14-14
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-15
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-16
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-16
Παρί (Γαλλία) 9-18
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-20
Μπασκόνια (Ισπανία) 9-19
Παρτιζάν (Σερβία) 9-20
Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-21