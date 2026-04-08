Με τον Ολυμπιακό να διαλύει 102-88 τη Ρεάλ και τον Παναθηναϊκό να κερδίζει με 93-79 τη Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη ξεκίνησε η 36η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Η 36η αγωνιστική:

Μ. Τρίτη, 7 Απριλίου

Ολυμπιακός–Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Μπαρτσελόνα–Παναθηναϊκός 79-93

Ζαλγκίρις Κάουνας–Ντουμπάι 65-77

Ερυθρός Αστέρας–Παρί 94-81

Χαποέλ Τελ Αβίβ–Φενερμπαχτσέ 95-80

Μπασκόνια–Μακάμπι Τελ Αβίβ

Βαλένθια–Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Βίρτους Μπολόνια–Μπάγερν Μονάχου 80-85

Μ. Τετάρτη, 8 Απριλίου

20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές–Παρτιζάν

20:30 Novasports 4HD Μονακό–Βιλερμπάν

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 24-12

Βαλένθια (Ισπανία) 23-13

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-13

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 22-13

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22-14

Παναθηναϊκός 21-15

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 21-15

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-16

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 20-16

Μονακό (Μονακό) 19-16

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 19-17

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-17

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-19

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 16-20

Παρτιζάν (Σερβία) 15-20

Παρί (Γαλλία) 14-22

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-23

Μπασκόνια (Ισπανία) 12-24

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-25

Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-27

