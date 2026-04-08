Με την Εφές να κερδίζει στην παράταση την Παρτιζάν και την Μονακό να νικάει στον γαλλικό «εμφύλιο» τη Βιλερμπάν ολοκληρώθηκε η 36η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
Η 36η αγωνιστική
Μ. Τρίτη, 7 Απριλίου
Ολυμπιακός–Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
Μπαρτσελόνα–Παναθηναϊκός 79-93
Ζαλγκίρις Κάουνας–Ντουμπάι 65-77
Ερυθρός Αστέρας–Παρί 94-81
Χαποέλ Τελ Αβίβ–Φενερμπαχτσέ 95-80
Μπασκόνια–Μακάμπι Τελ Αβίβ
Βαλένθια–Αρμάνι Μιλάνο 102-96
Βίρτους Μπολόνια–Μπάγερν Μονάχου 80-85
Μ. Τετάρτη, 8 Απριλίου
Αναντολού Εφές–Παρτιζάν 79-72 παρ.
Μονακό–Βιλερμπάν 81-76
Η βαθμολογία
Ολυμπιακός 24-12
Βαλένθια (Ισπανία) 23-13
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-13
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 22-13
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22-14
Παναθηναϊκός 21-15
————————————-
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 21-15
Μονακό (Μονακό) 20-16
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 20-16
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-16
————————————-
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 19-17
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-17
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-19
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 16-20
Παρτιζάν (Σερβία) 15-21
Παρί (Γαλλία) 14-22
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-23
Μπασκόνια (Ισπανία) 12-24
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 11-25
Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-28