Με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 89-85 της Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Παναθηναϊκό να χάνει από τη Βαλένθια με 102-84 ξεκίνησε η 37η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Η 37η αγωνιστική:

Πέμπτη, 9 Απριλίου

Χαποέλ τελ Αβίβ–Ολυμπιακός 85-89

Βαλένθια–Παναθηναϊκός 102-84

Φενερμπαχτσέ–Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι Μιλάνο–Μπάγερν Μονάχου 84-94

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80

Παρασκευή, 10 Απριλίου

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπαρτσελόνα

21:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – ΑναντολούΕφές

21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια

21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – ΖαλγκίριςΚάουνας

21:45 Novasports Start Βιλερμπάν – ΕρυθρόςΑστέρας

Βαθμολογία

Ολυμπιακός 25-12

Βαλένθια (Ισπανία) 24-13

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 23-14

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-14

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 22-14

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 21-15

————————————-

Παναθηναϊκός  21-16

Μονακό (Μονακό) 20-16

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 20-16

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-16

————————————-

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 19-17

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-18

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 17-20

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-20

Παρτιζάν (Σερβία) 15-21

Παρί (Γαλλία) 15-22

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-23

Μπασκόνια (Ισπανία) 12-24

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 11-25

Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-28

* Προκρίθηκαν στα πλέι οφ

