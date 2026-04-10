Με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 89-85 της Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Παναθηναϊκό να χάνει από τη Βαλένθια με 102-84 ξεκίνησε η 37η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
Η 37η αγωνιστική:
Πέμπτη, 9 Απριλίου
Χαποέλ τελ Αβίβ–Ολυμπιακός 85-89
Βαλένθια–Παναθηναϊκός 102-84
Φενερμπαχτσέ–Ρεάλ Μαδρίτης 69-74
Αρμάνι Μιλάνο–Μπάγερν Μονάχου 84-94
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80
Παρασκευή, 10 Απριλίου
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπαρτσελόνα
21:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – ΑναντολούΕφές
21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια
21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – ΖαλγκίριςΚάουνας
21:45 Novasports Start Βιλερμπάν – ΕρυθρόςΑστέρας
Βαθμολογία
Ολυμπιακός 25-12
Βαλένθια (Ισπανία) 24-13
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 23-14
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-14
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 22-14
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 21-15
————————————-
Παναθηναϊκός 21-16
Μονακό (Μονακό) 20-16
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 20-16
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-16
————————————-
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 19-17
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-18
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 17-20
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-20
Παρτιζάν (Σερβία) 15-21
Παρί (Γαλλία) 15-22
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-23
Μπασκόνια (Ισπανία) 12-24
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 11-25
Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-28
* Προκρίθηκαν στα πλέι οφ