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Με τον Ολυμπιακός να επικρατεί 93-91 της Ζαλγκίρις στο Κάουνας ξεκίνησε η 2η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σειρά παίρνει ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει στο «T-Center» τη Βιλερμπάν.
Η 2η αγωνιστική:
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου
Ντουμπάι-Μπαρτσελόνα 94-87
Ζάλγκιρις Κάουνας-Ολυμπιακός 91-93
Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης 94-84
Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν Μονάχου 100-76
Ερυθρός Αστέρας-Χάποελ Τελ Αβίβ 80-81
Βαλένθια-Μπασκόνια 111-88
Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια 87-85
Παρί-Παρτιζάν79-92
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου
21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
Βαθμολογία
Φενέρμπαχτσε 2-0
Βαλένθια 2-0
Ολυμπιακός 2-0
Ντουμπάι 2-0
Παρτιζάν 2-0
Παναθηναϊκός 1-0
Βιλερμπάν 1-0
Μπαρτσελόνα 1-1
Ζάλγκιρις Κάουνας 1-1
Αναντολού Εφές 1-1
Χάποελ Τελ Αβίβ 1-1
Μπάγερν Μονάχου 1-1
Αρμάνι Μιλάνο 1-1
Μπεσίκτας 0-1
Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1
Παρί 0-2
Βίρτους Μπολόνια 0-2
Μπασκόνια 0-2
Ερυθρός Αστέρας 0-2
Ρεάλ Μαδρίτης 0-2