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Με τον Ολυμπιακός να επικρατεί 93-91 της Ζαλγκίρις στο Κάουνας ξεκίνησε η 2η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σειρά παίρνει ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει στο «T-Center» τη Βιλερμπάν.

Η 2η αγωνιστική:

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου

Ντουμπάι-Μπαρτσελόνα 94-87

Ζάλγκιρις Κάουνας-Ολυμπιακός 91-93

Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης 94-84

Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν Μονάχου 100-76

Ερυθρός Αστέρας-Χάποελ Τελ Αβίβ 80-81

Βαλένθια-Μπασκόνια 111-88

Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια 87-85

Παρί-Παρτιζάν79-92

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου

21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

Βαθμολογία

Φενέρμπαχτσε 2-0

Βαλένθια 2-0

Ολυμπιακός 2-0

Ντουμπάι 2-0

Παρτιζάν 2-0

Παναθηναϊκός 1-0

Βιλερμπάν 1-0

Μπαρτσελόνα 1-1

Ζάλγκιρις Κάουνας 1-1

Αναντολού Εφές 1-1

Χάποελ Τελ Αβίβ 1-1

Μπάγερν Μονάχου 1-1

Αρμάνι Μιλάνο 1-1

Μπεσίκτας 0-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1

Παρί 0-2

Βίρτους Μπολόνια 0-2

Μπασκόνια 0-2

Ερυθρός Αστέρας 0-2

Ρεάλ Μαδρίτης 0-2