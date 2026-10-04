Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα επέστρεψε, με την GBL να υποδέχεται τους φίλους του μπάσκετ με ματσάρες που κρίθηκαν στον πόντο, μία μεγάλη έκπληξη, ενώ οι αιώνιοι ξεκίνησαν με εύκολες νίκες, για να διαγράψουν την ποινή, που κουβαλούσαν από την περσινή σεζόν.

Η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος άνοιξε το Σάββατο στη Μύκονο, όπου ο ΠΑΟΚ πέρασε πολύ δύσκολα από την έδρα της ομάδας από τις Κυκλάδες με 88-85, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

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