Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κλείσει από σήμερα εισιτήριο για το Final Four, γνωρίζοντας ήττα με 91-87 από τη Βαλένθια, την ώρα που η Ζάλγκιρις επικράτησε με 81-78 της Φενέρ στο Κάουνας, για να μειώσει και αυτή τη σειρά σε 2-1.

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ημέρα της τρίτης αγωνιστικής των play-offs της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να μην τα καταφέρνει απέναντι στη Βαλένθια, γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα με 91-87 και έχασε την ευκαιρία να γίνει η δεύτερη ομάδα που κλειδώνει την παρουσία της στο Final Four, ανανεώνοντας το ραντεβού του με τις «Νυχτερίδες» σε Game 4 που θα διεξαχθεί και πάλι στην Αθήνα την Παρασκευή (8/7, 21:15)…

