Η ΑΕΚ λύγισε τον Άρη με 102-99 στο Game 3 των προημιτελικών της Stoiximan GBL, έκανε το 2-1 στη σειρά και «σφράγισε» το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Στους «8» είχαν ήδη προκριθεί ο Παναθηναϊκός, που την Κυριακή επικράτησε 2-0 της Μυκόνου, ενώ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είχαν εξασφαλίσει νωρίτερα την παρουσία τους στην τετράδα, αποκλείοντας Κολοσσό και Περιστέρι Betsson αντίστοιχα.

Στα ημιτελικά, ο πρωτοπόρος της κανονικής περιόδου Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ.

