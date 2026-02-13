Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής (13/2) η εξόδιος ακολουθία για τον Θανάση Σκουρτόπουλο, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 60 ετών από καρδιακή προσβολή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του μπάσκετ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Θεοτόκου στο Χαϊδάρι, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Ο εκλιπών είχε διατελέσει προπονητής της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας, αφήνοντας το αποτύπωμά του στον ελληνικό αθλητισμό.