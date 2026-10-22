Ένα βίντεο από τον ημιτελικό του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος, ανάμεσα στην Αναγέννηση Πάτρας και το Ελληνικό Κολέγιο, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση του Basketgate.

Η αναμέτρηση διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο, με την Αναγέννηση Πάτρας να επικρατεί με 64-60, παρότι βρέθηκε πίσω με 13 πόντους, τρία λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου. Όμως, οι διαιτητικές αποφάσεις στο τελευταίο διάστημα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από γονείς.

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