Γλυκιά «εκδίκηση» για την ήττα στο μεταξύ τους φιλικό στην Τεργέστη (91-75) στις 9 Αυγούστου πήρε η Λετονία από την Ιταλία, επικρατώντας με 83-68, στο κλειστό γήπεδο Telekom Center Athens των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, για την 2η ημέρα του Τουρνουά «Ακρόπολις». Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Λούκα Μπάνκι έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί της Ιταλίας στα φιλικά προετοιμασίας της πριν το Ευρωμπάσκετ 2025 που αρχίζει στις 27 Αυγούστου.

Με 14/30 τρίποντα η Λετονία, η οποία χθες είδε την εθνική Ελλάδας να πετυχαίνει… κατοστάρα απέναντί της στην πρεμιέρα, δεν επέτρεψε ουσιαστικά την Ιταλία να την απειλήσει. Κι αυτό γιατί η Ιταλία είχε μόλις 2/17 τρίποντα!

Τέσσερις παίκτες της οικοδέσποινας του Ευρωμπάσκετ 2025, Λετονίας, σημείωσαν διψήφιο νούμερο πόντων. Συγκεκριμένα, από 13 πόντους πέτυχαν οι Άρτουρς Κούρους και Ρόλαντς Σμιτς, ενώ από 12 πόντους σημείωσαν οι Κρίσταπς Πορζίνγκις, Ντάβις Μπέρτανς. Ο σέντερ της Γιούτα, Κρίσταπς Πορζίνγκις εκτός από τους 12 πόντους, είχε και 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από πλευράς Ιταλίας, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Ματέο Σπανιόλο με 17 πόντους, 14 πρόσθεσε ο Μόμο Ντιουφ, ενώ ο Σιμόνε Φοντέκιο πέτυχε 9 πόντους.

Δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Ντανίλο Γκαλινάρι από πλευράς Ιταλίας.

Στο πλαίσιο της 3ης και τελευταίας ημέρας του Τουρνουά «Ακρόπολις» αύριο, Παρασκευή (22/8), η εθνική Εελλάδας αντιμετωπίζει την Ιταλία στις 20:00, με στόχο τη νίκη και το αήττητο 2-0.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 42-33, 66-49, 83-68.

Λετονία (Λούκα Μπάνκι): Μέγερις 8, Πορζίνγκις 12 (2), Μπέρτανς Ντάβις 12 (3), Μπέρτανς Ντάιρις 5 (1), Σμιτς 13 (2), Κάβαρς, Λόμαζς 6 (1), Στέινμπεργκς 3 (1), Σκούγια 2, Κιλπς 2, Κούρουτς 13 (4), Ζόρικς 7 (1).

Ιταλία (Τζανμάρκο Ποτσέκο): Μέλι 2, Φοντέκιο 9 (1), Τόμπσον 4, Ρίτσι 4, Σπανιόλο 17, Πρότσιντα, Νιανγκ 6, Σπίσου 8 (1), Ντιουφ 14, Ακέλε, Παγιόλα.