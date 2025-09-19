Ο Πανιώνιος επικράτησε την Παρασκευή με 89-84 της Καρδίτσας, στην πρεμιέρα του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας», που διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφάδας.

Κορυφαίοι των νικητών οι Τζέιλεν Χαντς και Νέιτ Γουότσον, οι οποίοι σημείωσαν από 16 πόντους, ενώ από την Καρδίτσα ξεχώρισε ο Ντέιμιεν Τζέφερσον με 15 πόντους και 3/4 τρίποντα.

Το Σάββατο (20/9, 20:00) οι «κυανέρυθροι» θα αντιμετωπίσουν την Βαρέζε και στο ημίχρονο θα βραβευτεί ο Βλάντο Τζούροβιτς, ο προπονητής που οδήγησε τον Πανιώνιο στην κατάκτηση του Κυπέλλου το 1991.

Ο Τζούροβιτς, μάλιστα, παρακολούθησε και την πρώτη μέρα του τουρνουά μαζί με τον Ζάρκο Πάσπαλι, εκ των ηγετών της ομάδας στη σπουδαία πορεία της περιόδου 1995-1996 που κατέληξε στην πρόκριση στην Euroleague.

Ο Ζάρκο καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο, ενώ ο Φάνης Χριστοδούλου του χάρισε μια μπάλα με τις υπογραφές όλων των παικτών και το μήνυμα (στα σέρβικα): «Ζάρκο σε αγαπάμε»!

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 39-40, 67-68, 89-84

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Παβίτσεβιτς): Γουότσον 16, Σταρκς 9 (2), Πάπας 7, Λούντζης 11 (2), Τσαλμπούρης 5 (1), Λούις 6, Γουόλ 10, Κρούζερ 9 (1), Χαντς 16 (2).

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Γουίγκινς 6, Μπράντον Τζέφερσον 14 (1), Χόρχλερ 12, Έλις 11, Λιάπης, Ζευγαράς 2, Δίπλαρος 7 (1), Κασελάκης 14 (3), Καμπερίδης 3 (1), Ντέιμιεν Τζέφερσον 15 (3).