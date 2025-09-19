H Μύκονος εξαργύρωσε την παραγωγικότητα της, απόρροια των εξαιρετικών ποσοστών ευστοχίας της και από τα 6,75 (60%), κάμπτοντας με 87-77 την αντίσταση του Προμηθέα στην πρεμιέρα του τουρνουά «Νίκος Φάσουρας», που διεξάγεται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου.

Κορυφαίοι της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου οι Τζέρεμι Έβανς και Κέντρικ Ρέι, με 19 και 15 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Τζέι Πι Μακιούρα με 17 πόντους και 5/5 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 18-30, 28-50, 54-67, 77-87

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μαρινάκης, Σκαλτσής, Σπυρόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 14 (3), Κόουλμαν 14, Πλώτας 2, Μπαζίνας 16 (1), Καπετάκης 4, Πρέκας, Κομνιανίδης, Μακούρα 17 (5), Σταυρακόπουλος 6 (2).

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 7 (1), Μουρ 6, Ρέι 15 (3), Καββαδάς 6, Ερμείδης 6 (1), Σκουλίδας 10 (2), Μάντζαρης 9 (3), Κάναντι 6, Έβανς 19 (2).