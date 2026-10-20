Ο Τζον Πουλακίδας βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο, καθώς Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός φέρονται να εξετάζουν την περίπτωσή του.

Ο 23χρονος ομογενής γκαρντ αποχώρησε από τους Ντάλας Μάβερικς και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με το ενδεχόμενο να συνεχίσει στην Ευρώπη να μην συγκεντρώνει, τουλάχιστον προς το παρόν αρκετές πιθανότητες, όμως να παραμένει ανοιχτό.

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