Την τρίτη νίκη του σε ισάριθμες φιλικές αναμετρήσεις από την έναρξη της προετοιμασίας πέτυχε ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε του Βίκου Ιωαννίνων, στο Μέτσοβο, με σκορ 90-71, έχοντας κορυφαίους τους Τρέβορ Χάτζινς, Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Ο Μπριν Ταϊρί αγωνίστηκε μόλις έξι λεπτά, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο και έτσι αρκετό χρόνο συμμετοχής πήρε ο 15χρονος, Γιώργος Χαραλαμπίδης.

Απόντες ήταν οι διεθνής Νικ Καλάθης, Τζέντι Όσμαν, Νάσος Μπαζίνας, ενώ εκτός αποστολής έμειναν οι Κάιλ Αλεξάντερ, Μάρκους Φόστερ και οι έφηβοι, Εμμανουήλ Μάνης, Γιάννης Σπανός.

Οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο Μέτσοβο, θα επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη και το διήμερο 5-6/9 θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για το διεθνές τουρνουά στο Ούντινε, στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης οι Ρέτζιο Εμίλια, Νάπολι, Ούντινε.

Τα δεκάλεπτα: 29-16, 52-28, 72-52, 90-71

ΠΑΟΚ: Γκρέι 6, Χαραλαμπίδης 3, Μήτρου-Λονγκ 14 (3), Ταϊρί 4, Χουγκάζ 3 (1), Ομορούγι 10, Χάτζινς 18 (4), Κακλαμανάκης, Περσίδης 10 (2), Ιατρίδης, Φίλλιος 4, Μουρ 9, Μανθόπουλος 4.

Βίκος Ιωαννίνων: Μπόγκες 2, Καρακώστας 6 (1), Γεωργίου, Άλμομορ 5 (1), Χαντζής, Αγραβάνης 13, Σωτηρίου 2, Φλόιντ 17 (2), Πάτρας 4, ΜακΝάιρ 11, Πατρίκης 2, Φρίμαν 9 (1), Πόζογλου.