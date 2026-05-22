Η «καρδιά» του μπάσκετ χτυπάει στην Αθήνα και στο Telecom Center όπου ξεκινούν απόψε οι ημιτελικοί του Final Four της Euroleague 2026, με Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε να βρίσκονται στο πρώτο τζάμπολ στις 18:00. Ενώ στις 21:00 ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι τέσσερις ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση της Euroleague αναμένεται να προσφέρουν πλούσιο θέαμα και να κάνουν κατάθεση ψυχής ώστε να σηκώσουν τη Κούπα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να «σπάσει» την κατάρα της πρώτης θέσης -που λέει πως όποιος τερματίζει στην 1η θέση της κανονικής περιόδου δεν κατακτά το τρόπαιο- ενώ το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο του πανηγυρίζοντας back to back τον τίτλο μετά το Άμπου Ντάμπι.

