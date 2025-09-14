Ο Βασίλης Σπανούλης έγραψε ιστορία καθώς, μετά τον Παναγιώτη Γιαννάκη, έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά μετάλλιο σε EuroBasket, τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής και μετά το φινάλε του αγώνα δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής στις δηλώσεις του αμέσως μετά το φινάλε του μικρού τελικού ανέφερε:

«Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και για αυτό που καταφέραμε όλοι μαζί. Ελλάδα αυτό το μετάλλιο είναι για σένα! Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλους, σε αυτούς στην Ελλάδα, σε αυτούς στην ξενιτιά. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και αντιπροσωπεύουμε εδώ το έθνος!» .

Και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός συνέχισε: «Κάναμε εξαιρετική δουλειά σε όλο το τουρνουά. Στον ημιτελικό κάναμε το πρώτο μας κακό παιχνίδι. Όλα τα άλλα τα ακούω κουταμάρες. Ότι μας σταμάτησε η Τουρκία. Ο Αταμάν είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, όπως και η Τουρκία μια εξαιρετική ομάδα. Κάναμε την αξιολόγησή μας.

Απόψε ήμασταν εξαιρετικοί για 38 λεπτά και όλα τα λάθη πήγαμε να τα κάνουμε μαζεμένα σε δύο λεπτά».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνω σε όλη την Ελλάδα. Ελλάδα αυτό είναι για εσένα, αυτούς που είναι στην Ελλάδα, την ξενιτιά. Αξίζουν μία τέτοια χαρά. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και αντιπροσωπεύω το έθνος.

Κάναμε ομαδική δουλειά, κάναμε το κακό παιχνίδι μας στον ημιτελικό. Όλα τα άλλα είναι κουταμάρες, ότι μας σταμάτησε η Τουρκία. Ο Αταμάν είναι εξαιρετικός προπονητής, η Τουρκία εξαιρετική ομάδα. Αδικήσαμε τον εαυτό μας. Δεν είχαμε την ενέργεια και το πάθος που έπρεπε. Μαζέψαμε τα κομμάτια μας, παρουσιαστήκαμε έτοιμοι για 38 λεπτά. Κάναμε όλα τα λάθη σε δύο λεπτά. Τα παιδιά το αξίζουν, είναι οι πρωταγωνιστές.

Για να φύγουν τα 16 χρόνια πρέπει να έρθει μία μεγάλη επιτυχία. Στα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία. Ήταν πολλά τα 16 χρόνια. Και με 14 πόντους που ήμασταν μπροστά, όλοι σκεφτόμασταν να τελειώσει το παιχνίδι. Κάναμε μερικά λάθη, τα παιδιά έκαναν εκπληκτική προσπάθεια. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, είμαι περήφανος για αυτούς».

– Για το αν είναι έτοιμος να κοουτσάρει για χρόνια την Ελλάδα: «Θα δούμε. Είμαι Έλληνας, είτε είμαι, είτε δεν είμαι στην Εθνική, θα είμαι ο πιο μεγάλος οπαδός. Είπα και στον Νίκο και στον Πρόεδρο όταν με πήρε τηλέφωνο ότι την πρώτη χρονιά θα χτίσω, και την δεύτερη θα πάρουμε το μετάλλιο. Ο θεός μας βοήθησε, θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά, γιατί αυτά παίζουν μπάσκετ. Έκαναν καταπληκτική προσπάθεια. Όχι μόνο τα παιδιά που είναι εδώ, αλλά και αυτοί που ήταν στην προετοιμασία, τον Καντζούρη, τους γιατρούς, τους φυσικοθεραπευτές, τον Πρόεδρο, τον GM. Όλοι. Ήμασταν μία ομάδα και αξίζουν συγχαρητήρια.

Κάναμε μία εκπληκτική εμφάνιση για 37,5 λεπτά, είχαμε καθαρό μυαλό, ήμασταν εκπληκτικοί στην άμυνα, απλώς στα 2 τελευταία λεπτά πήγαμε να τα γκρεμίσουμε όλα. Εκ μέρους της ομάδας, ευχαριστώ όλους τους Έλληνες που ξόδεψαν χρήματα για να είναι δίπλα στην ομάδα. Τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς και αυτούς που είναι στη ξενιτιά και αυτούς που είδαν από την Ελλάδα».

«Ο Σενγκούν είναι πολύ… μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη»

Στη συνέντευξη Τύπου του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ 2025 από την Ελλάδα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης δεν στάθηκε μόνο στη συγκλονιστική εμφάνιση και την τεράστια προσπάθεια των παικτών του, αλλά προχώρησε και σε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σχετικά με την πρόσφατη κριτική προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Απαντώντας ευθέως στα σχόλια του Αλπερέν Σενγκούν και σε όσα ειπώθηκαν για την απόδοση του Έλληνα σταρ στον ημιτελικό απέναντι στην Τουρκία, ο Σπανούλης υπερασπίστηκε τον Giannis, υπενθυμίζοντας τόσο την αξία του ως αθλητή, όσο και τη σημασία της σχέσης που έχουν χτίσει εντός και εκτός παρκέ.

Αναλυτικά:

«Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη. Επειδή ακούμε πολλά από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ να λένε ότι η Τουρκία κλείδωσε τον Γιάννη, αυτά είναι αηδίες. Δεν ήμασταν σε καλή μέρα, ο Γιάννης έχασε λέι απ, βρήκε ελεύθερους συμπαίκτες και έχασαν σουτ. Αυτά είναι ανοησίες, για όσους δεν έχουν πιάσει ποτέ μπάλα μπάσκετ στα χέρια τους. Σέβομαι τον κόουτς Αταμάν, είμαστε φίλοι και είναι σπουδαίος προπονητής, αλλά είναι άλλη ιστορία αυτό. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Κάναμε ένα εξαιρετικό τουρνουά, εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στη θέση αυτή, εμείς κάναμε έναν κακό ημιτελικό, η Τουρκία έπαιξε καλύτερα, έβαλε τα πάντα και αυτό είναι. Τους δίνουμε το χέρι και προχωράμε. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες για ίντριγκα. Για μένα πιο σημαντικό είναι όχι το μετάλλιο, αλλά η σχέση που έχω χτίσει με τον Γιάννη, που ήμουν συμπαίκτης του και τώρα προπονητής είναι τιμή μου. Όταν μίλησα με τον Γιάννη πέρσι, του είπα πως τον πρώτο χρόνο θα χτίσουμε κάτι και τον δεύτερο χρόνο θα κερδίσουμε».