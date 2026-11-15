Ο Βίκος Ιωαννίνων έχασε με 104-93 από το Μαρούσι στην Ήπειρο και με ανάρτηση στα social media εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν διαιτητικά.

Οι Falcons αναφέρουν ότι το Μαρούσι εκτέλεσε 50 ελεύθερες βολές, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ στη φετινή Stoiximan GBL, ξεπερνώντας τις 48 που είχε προηγουμένως ο Προμηθέας απέναντι στο Περιστέρι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr