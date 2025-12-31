Η EuroLeague κινείται σε ρυθμούς «αιώνιου» ντέρμπι, καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 2/1 (21:15, Live στο Gazzetta) για τη 19η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο επίσημος λογαριασμός της EuroLeague στο Twitter έβαλε τους φιλάθλους στο κλίμα, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούν οι προπονητές των δύο ομάδων.

Στο βίντεο, οι Εργκίν Αταμάν και Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίζονται ως οι «μπροστάρηδες» σε μια σκακιέρα, έτοιμοι για το ντέρμπι, ενώ περιλαμβάνει και στιγμιότυπα από τα πρόσφατα παιχνίδια με Ζάλγκιρις και Βιλερμπάν.

