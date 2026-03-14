Ο Προμηθέας με τον Μάκη Μπατή να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο πανηγύρισε σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας 99-89 της Μυκόνου για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους, που είχαν εξαιρετική εικόνα στο δεύτερο και το τρίτο δεκάλεπτο ήταν ο Μπαζίνας, ο οποίος μέτρησε 19 πόντους και 9 ασίστ. Σημαντικές βοήθειες προσέφερε ο Τάκερ, που σημείωσε 14 πόντους με 3/3 τρίποντα, ενώ από 13 πόντους πρόσθεσαν οι Χάρις και Γκραντ. Διψήφιος ήταν και ο Κόουλμαν με 11 πόντους.

Συνολικά ο Προμηθέας είχε 20 ασίστ και με πολύ καλή άμυνα ανάγκασε τη Μύκονο σε 18 λάθη. Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Άπλμπι με 32 πόντους και έξι εύστοχα τρίποντα, ενώ ο Χέσον πρόσθεσε 24 πόντους.

Με αυτή τη νίκη ο Προμηθέας ανέβηκε στο 7-12, φτάνοντας τη Μύκονο στο ίδιο ρεκόρ και μπαίνοντας δυνατά στη μάχη για μια θέση στα playoffs της Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 25-31, 15-25, 19-20, 30-23

Μύκονος (Ζιάγκος): Άπλμπι 32 (6), Ρέι 5, Σκουλίδας 4, Χέσον 24 (4), Μπριγκς 6, Κινγκ 5 (1), Μουρ 10, Καββαδάς, Γερομιχαλός, Μπιλλής, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης 3 (1).

Προμηθέας (Μπατής): Χάρις 13 (1), Γκραντ 13 (2), Κόλεμαν 11 (1), Πλώτας 10, Καραγιαννίδης 9, Τάκερ 14 (3), Μπαζίνας 19 (3), Λάγιος 1, Μπέλο 9.