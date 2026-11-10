Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη άφησε ο Νίκολα Βούκσεβιτς, ο οποίος δεν έκρυψε την προτίμησή του για τον Ολυμπιακό.

Ο σέντερ των Ορλάντο Μάτζικ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Τόνι Κανιαμέρας για λογαριασμό της «Mundo Deportivo», αποκάλυψε πως είχε στα χέρια του προτάσεις από ομάδες της EuroLeague το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr