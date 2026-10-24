Τα γεγονότα στο ελληνικό μπάσκετ και οι εξελίξεις γύρω από την ΕΟΚ βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος μίλησε σε πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ.

Ο υπουργός τόνισε ότι η υπόθεση επηρεάζει συνολικά τον ελληνικό αθλητισμό, παρουσίασε τα μέτρα που έχει ήδη δρομολογήσει η Πολιτεία και μίλησε για την ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, ώστε η επόμενη ημέρα της ομοσπονδίας να στηρίζεται στη διαφάνεια και την εξυγίανση.

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