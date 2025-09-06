Στις προσπάθειες που κάνει εδώ και πέντε μήνες για να φέρει το Final 4 στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ αναφέρθηκε από τη ΔΕΘ ο Γιάννης Βρούτσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση εφημερίδας στα όσα υποστήριξε με τη χθεσινή της ανακοίνωση η ΚΑΕ Ολυμπιακός, λέγοντας πως η κυβέρνηση μιλά αποκλειστικά με την Ευρωλίγκα, αλλά και πως αποτελεί μια εθνική υπόθεση και μια εθνική νίκη, εφόσον εξασφαλίσει τη διοργάνωσή του!

«Με τον Ολυμπιακό ασχοληθήκαμε ως κυβέρνηση και ως υπουργείο Αθλητισμού πρόσφατα παραχωρήσαμε το ΣΕΦ, δικαίως, με έναν πολύ ωραίο τρόπο αναλογικό και αυτόν που έγινε του ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό. Βάζουμε μια τελεία.

Δεύτερον είμαστε περήφανοι για τον ελληνικό μπάσκετ, για την Eθνική μας ομάδα, για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον ΑΡΗ, την ΑΕΚ, όλες τις ομάδες. Το ελληνικό μπάσκετ είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί εδώ και πέντε μήνες δια μέσου του υπουργείου Αθλητισμού να διεκδικήσουμε το Final Four στην Αθήνα το ’26.

Χθες πράγματι ο Ολυμπιακός έβγαλε μια ανακοίνωση βάσει της οποίας που θέτει ως επίμαχο σημείο την ύπαρξη κάποιας εταιρείας διαμεσολαβητή η οποία θα πάρει ένα μεγάλο ποσό για να έρθει το Final Four στην Αθήνα.

Θέλω να διαβεβαιώσω με τον πιο ρητό και κατηγορηματικό τρόπο ότι η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Αθλητισμού που έχει και την ευθύνη της διαπραγμάτευσης μιλάει αποκλειστικά και μόνο με τη Euroleague, με καμία άλλη εταιρεία.

Είμαστε ξεκάθαροι ότι ποσό οικονομικό υπάρχει μιλάμε με την Euroleague και περιμένουμε με χαρά να φιλοξενήσουμε το Final Four. Η επιτυχία αυτή αν επιτευχθεί αφορά την Ελλάδα στο σύνολό της, είναι εθνική υπόθεση, θα είναι εθνική νίκη για τον ελληνικό αθλητισμό», ανέφερε σχετικά.

Η απάντηση της Ένωσης Προπονητών της Ευρωλίγκας στον Ολυμπιακό

Νωρίτερα η Ένωση Προπονητών της Ευρωλίγκας (EHCB) απάντησε με ανακοίνωση στην επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω της οποίας η ελληνική ομάδα απηύθυνε ερωτήματα αναφορικά με τη δράση του εκτελεστικού διευθυντή της, Γκόραν Σάσιτς, ως προς την υποψηφιότητα του ΟΑΚΑ για έδρα διεξαγωγής του Φάιναλ-4 του 2026.

Η EHCB υπογραμμίζει πως απορρίπτει κάθε προσπάθεια υπονόμευσης τόσο της ακεραιότητάς της όσο και του εκτελεστικού διευθυντή της, αναφέροντας πως παραμένει πιστή στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των προπονητών της Ευρωλίγκας και στην ενίσχυση της ανάπτυξης του αθλήματος.

Η ανακοίνωση:

«Η Ένωση Προπονητών της EuroLeague (EHCB) έλαβε υπόψη τα πρόσφατα δημόσια σχόλια σχετικά με τον ρόλο του Εκτελεστικού Διευθυντή της EHCB, Γκόραν Σάσιτς, στην υποψηφιότητα για το Final Four της Αθήνας 2026.

Η EHCB απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού της ηγεσίας της και του εκτελεστικού διευθυντή της, κ. Σάσιτς. Όπως όλα τα μέλη της διοίκησης της EHCB, ο κ. Σάσιτς εκτελεί τα καθήκοντά του σε πλήρη συμμόρφωση με το καταστατικό της ένωσης και με τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και ουδετερότητας.

Η EHCB επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η ευθύνη για την επιλογή της πόλης υποδοχής του Final Four βαρύνει τη διοίκηση της EuroLeague και τους συλλόγους-μέλη της, όχι την EHCB. Καθώς η ένωσή μας δεν έχει δικαίωμα ψήφου ή άμεσο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία επιλογής, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του επαγγελματικού συμβουλευτικού έργου του κ. Σάσιτς και των καθηκόντων του ως εκτελεστικού διευθυντή μας.

Ο κ. Σάσιτς ενεργεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, αξιοποιώντας την αποδεδειγμένη εμπειρία του ως επιτυχημένου Προέδρου της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής για το Final Four του Βελιγραδίου του 2022. Η εμπειρία του στη διοργάνωση εκδηλώσεων αποτελεί πολύτιμο πλεονέκτημα και έχει προσεγγιστεί προσωπικά για να συμβουλεύσει σχετικά με την υποψηφιότητα της Αθήνας. Αυτή είναι μια κοινή πρακτική για άτομα με εξειδικευμένες δεξιότητες στην οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Οι πρώτοι που ενημερώθηκαν για αυτή την προσπάθεια του 2026 ήταν ο πρόεδρος της EHCB, Δημήτρης Ιτούδης και ο αντιπρόεδρος της EHCB, Γιάννης Σφαιρόπουλος, στη συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας και ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μέσω του γενικού διευθυντή του συλλόγου, Νίκου Λεπενιώτη.

Το ίδιο ίσχυε και όταν ήταν πρόεδρος της LOC το 2022. Ήταν ήδη εκτελεστικός διευθυντής της EHCB. Εκείνη την εποχή, ο κ. Σάσιτς ενημέρωσε δεόντως τον τότε πρόεδρό του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον αντιπρόεδρο Πάμπλο Λάσο, τη διοίκηση της Euroleague και τον Δήμο Βελιγραδίου, μαζί με εκπροσώπους του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα σχετικά με τον κ. Σάσιτς και το πρόσφατο Συνέδριο Προπονητών της EHCB που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ, πρέπει να ενημερώσουμε τον Ολυμπιακό και το κοινό ότι το γήπεδο δεν παραχωρήθηκε δωρεάν στην EHCB. Αντιθέτως, καταβλήθηκε ενοίκιο για κάθε μέρος της εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε, και αυτό μπορεί επίσης να επιβεβαιωθεί από τον δήμο Αθηναίων και το ελληνικό Υπουργείο Αθλητισμού.

Η κύρια εστίαση της EHCB παραμένει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των προπονητών της EuroLeague και στην ενίσχυση της ανάπτυξης του αθλήματος. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της EuroLeague για να διασφαλίσουμε τη συνεχή επιτυχία του πρωταθλήματος».