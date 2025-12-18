«Άστραψε και βρόντηξε» ο Βασίλης Σπανούλης μετά το τέλος του αγώνα της Μονακό με την Μπασκόνια, στον οποίο οι Μονεγάσκοι υπέστησαν τη δεύτερη σερί ήττα τους στην Euroleague.

O Έλληνας τεχνικός ήταν έξαλλος με την κακή εμφάνιση των παικτών του απέναντι στους Βάσκους, με τον ίδιο να τονίζει στις δηλώσεις του ότι με τέτοια εικόνα η ομάδα του θα δυσκολευτεί να μπει και στα play-in.

Vassilis Spanoulis momentos después de caer ante el Baskonia. “No somos un equipo de playoffs ahora mismo. Tenemos que encontrar nuestra identidad. No tenemos una rotación grande. No tenemos suficientes jugadores, tenemos que encontrar la solución”.pic.twitter.com/INCQ5VpzJy — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) December 17, 2025

«Διανύουμε μια κακή περίοδο. Δεν είμαστε ομάδα για τα playoffs, πρέπει να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας. Ξαφνικά γίναμε η κλασική Μονακό, όπου, όταν όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, κάτι συμβαίνει. Δεν διαθέτουμε μεγάλο rotation, δεν έχουμε αρκετούς παίκτες, πρέπει να βρούμε μια λύση», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις, μετά το τέλος του ματς, ο Βασίλης Σπανούλης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκαν και όσα δήλωσε αργότερα στη συνέντευξη Τυπου, όπου υπογράμμισε ότι «δεν παίζουμε καλό μπάσκετ, δεν είμαστε ομάδα ούτε για playoffs, ούτε για play-in.

Η εικόνα μας είναι πολύ άσχημη, παίζουμε χωρίς ενέργεια. Πρέπει να βρω λύση. Όλα πηγαίνουν στραβά και τώρα είναι η στιγμή που οι έμπειροι παίκτες πρέπει να βγουν μπροστά για να επιστρέψουμε στις βασικές μας αρχές».