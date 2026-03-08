Δεν υπάρχει χειρότερο πράμα από το να σε λυπούνται. Κι αυτός ο Παναθηναϊκός είναι για λύπηση. Από ξευτίλα, σε ξευτίλα, κι από ντροπή, καπάκι πάλι σε ντροπή.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αταμάν #Παναθηναϊκός