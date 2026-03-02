Στην ανωτερότητα της Εθνικής μας υποκλίθηκε ο προπονητής του Μαυροβουνίου, Αντρέι Ζάκελι, μετά την παλικαρίσια νίκη της «γαλανόλευκης» στην Ποντγκόριτσα με 79-65 σκορ.
