Στην ανωτερότητα της Εθνικής μας υποκλίθηκε ο προπονητής του Μαυροβουνίου, Αντρέι Ζάκελι, μετά την παλικαρίσια νίκη της «γαλανόλευκης» στην Ποντγκόριτσα με 79-65 σκορ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης