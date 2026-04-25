Ο Πανιώνιος αποχαιρέτησε την Greek Basketball League, καθώς ηττήθηκε από τον Άρη με 73-65 στο κατάμεστο Nick Galis Hall και από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Elite League. Από την πλευρά τους, οι «κίτρινοι» εξασφάλισαν την 5η θέση στην κανονική περίοδο.

Η παρουσία της οικογένειας Αντετοκούνμπο, του Νίκου Γκάλη και του Ρίτσαρντ Σιάο στις εξέδρες ενθουσίασε τους οπαδούς των γηπεδούχων, που δημιούργησαν μια γιορτινή ατμόσφαιρα από την αρχή της αναμέτρησης. Κορυφαίοι για τον Άρη ήταν οι Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ και Μπράις Τζόουνς.

