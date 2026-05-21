Για τη σημασία της φιλοξενίας του Final-4 της EuroLeague στην Αθήνα, τόσο για τον ελληνικό αθλητισμό όσο και για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό, μίλησε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στο περιθώριο του επίσημου gala της διοργάνωσης.

Η υπουργός εξέφρασε την υπερηφάνεια της Πολιτείας για τη διεξαγωγή ενός τόσο μεγάλου αθλητικού γεγονότος στην Ελλάδα, επισημαίνοντας παράλληλα τη συμβολή της διοργάνωσης στην ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού, στην αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και στην έμπνευση των νέων παιδιών μέσα από το υψηλού επιπέδου μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι που θα φιλοξενήσουμε αυτό το πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός. Η Ελλάδα μας και η Αθήνα μας έχουν, άλλωστε, φιλοξενήσει και στο παρελθόν σπουδαίες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Αγαπάμε πολύ το μπάσκετ και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τόσο μεγάλες ομάδες. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Θέλουμε επίσης να καλωσορίσουμε όλους τους ανθρώπους που θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για τη διοργάνωση. Θα έρθουν να απολαύσουν το άθλημα μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλής φιλοξενίας, σε έναν χώρο που έχει πλέον αναγεννηθεί.

Ως υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έχουμε φροντίσει ώστε οι αθλητικές εγκαταστάσεις γύρω από το ΟΑΚΑ, αλλά κυρίως οι εσωτερικοί χώροι, να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση.

Αυτό που σίγουρα θα απολαύσουμε τις επόμενες ημέρες είναι μπάσκετ υψηλού επιπέδου, κάτι που εμπνέει βαθιά και τα νέα παιδιά. Για μένα, πέρα από τις σπουδαίες αθλητικές επιδόσεις και τους μεγάλους αστέρες που θα δουν, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εμπνευστούν, να ασχοληθούν και τα ίδια με τον αθλητισμό και, γιατί όχι, να οραματιστούν τον εαυτό τους στο μέλλον να συμμετέχει σε τόσο σημαντικές διοργανώσεις.

Θέλω πραγματικά να συγχαρώ την οργανωτική επιτροπή, αλλά και την EuroLeague, γιατί τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε στην Αθήνα και στην Ελλάδα κορυφαίες παρουσίες και μπάσκετ πολύ υψηλού επιπέδου».

Σε ερώτηση σχετικά με τη σημασία της παρουσίας ανθρώπων από όλο τον κόσμο, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά και για την ανάγκη επένδυσης στην επόμενη ημέρα του αθλητισμού μετά το Final-4, η υπουργός ανέφερε:

«Όταν στο παρελθόν ήμουν υφυπουργός Τουρισμού, λέγαμε συχνά ότι ο αθλητικός τουρισμός έχει μια πολύ σημαντική δυναμική, καθώς όσοι ταξιδεύουν για μεγάλες διοργανώσεις συνήθως επιστρέφουν αργότερα και για διακοπές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας, γιατί η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να προσφέρει υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικές εμπειρίες και σε όσους έρχονται με αφορμή τον αθλητισμό.

Παράλληλα, βλέπουμε σταδιακά να ανακαινίζονται και να αναβαθμίζονται αθλητικές εγκαταστάσεις, να δημιουργούνται νέα γήπεδα, ενώ φροντίζουμε, μέσω του Υπουργείου Παιδείας και σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, να αναβαθμίζονται και τοπικές υποδομές, ώστε κάθε παιδί, ανεξάρτητα από την περιοχή ή το σχολείο στο οποίο φοιτά, να έχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στον αθλητισμό.

Θεωρώ ότι τέτοια μεγάλα αθλητικά γεγονότα εμπνέουν τον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα ανεβάζουν και πολύ ψηλά τον πήχη, ώστε να μπορέσουμε και εμείς στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε έναν δρόμο προόδου και ουσιαστικής έμπνευσης για τις νεότερες γενιές».