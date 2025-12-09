Η υπό δημιουργία Λίγκα από τη FIBA και το ΝΒΑ, το “NBA Europe” υπήρξε το κεντρικό θέμα της πλειονότητας των ερωτήσεων των δημοσιογράφων που συμμετείχαν από όλον τον πλανήτη στον γενικό γραμματέα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (FIBA), Ανδρέα Ζαγκλή, στη διαδικτυακή συνέντευξη που παραχώρησε, λίγες ημέρες πριν φύγει το έτος 2025.

Ο Ανδρέας Ζαγκλής δεν έχει καμία αμφιβολία πως το NBA Europe θα λάβει «σάρκα και οστά» και επιβεβαίωσε πως η «αυλαία» της νέας Λίγκας θ’ ανοίξει τον Οκτώβριο του 2027. Η περαιτέρω ανάπτυξη του μπάσκετ γυναικών ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών 2023 στο Βερολίνο αποτελεί από τα κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα της FIBA, όπως τόνισε ο γενικός γραμματέας της FIBA.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ότι θα υλοποιηθεί το NBA Europe. Η δική μας δουλειά (σ.σ. της FIBA) είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει είσοδος των ομάδων μέσα από άλλες Lίγκες. Χρειαζόμαστε έγκριση από το Board του NBA και το Central Board της FIBA. Νομίζω ότι ο Οκτώβριος του 2027 είναι ένας ρεαλιστικός στόχος και ο ιδανικός τρόπος για να “πέσει η αυλαία” του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027,» εξήγησε ο Ανδρέας Ζαγκλής.

Ο γενικός γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, τόνισε αρκετές φορές, συχνά διορθώνοντας δημοσιογράφους πως το “ΝΒΑ Europe” δεν είναι μία διοργάνωση του ΝΒΑ. «Δεν θα το ονομάσω μια διοργάνωση του NBA, γιατί θα έχει συμμετοχή και η FIBA. Θα υπάρχει συνεργασία. Θα λειτουργεί από ειδικούς που προέρχονται από το NBA, αλλά η FIBA δεν θα δώσει μόνο την… ευλογία της. H FIBA έχει διασυλλογικές διοργανώσεις εδώ και 40 χρόνια. Η FIBA θα είναι μέρος της νέας διοργάνωσης. Είναι μια διοργάνωση του NBA και της FIBA. Αυτό έχουμε ζητήσει,» είπε χαρακτηριστικά.

Για να προσθέσει: «Για εμάς δεν υπάρχουν ομάδες της Euroleague, ακόμη κι αν κάποιες είναι μέρος της ECA. Για εμάς όλες είναι ομάδες της FIBA, για αυτό και τις καλέσαμε εδώ στην Ελβετία τον προηγούμενο Μάιο. Και ήρθαν όλες εδώ για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Έχουμε μεγάλο σεβασμό και για τις ομάδες και για τη διοίκηση της ECA. Η FIBA δεν θα μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης οικονομικών όρων. Κάποιες ομάδες έχουν κάνει δημόσιες δηλώσεις, άλλες έχουν τη δική τους ατζέντα. Η δική μου έννοια είναι η δομή της Λίγκας».

Στην αρχική ομιλία του, πριν δεχτεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο Ανδρέας Ζαγκλής υπογράμμισε:

«Ήταν μια χρονιά με οκτώ τουρνουά εθνικών ομάδων σε άνδρες και γυναίκες, που έδειξαν την ανάπτυξη του αθλήματος. Στο EuroBasket Γυναικών στο ΣΕΦ είχαμε ρεκόρ προσέλευσης. Στο EuroBasket Ανδρών είχαμε ρεκόρ προσέλευσης σε ΜΜΕ. Από πλευράς συλλογικού μπάσκετ, είχαμε το υπέροχο Final Four του BCL στην Αθήνα. Το πιο γεμάτο καλοκαίρι εδώ και μία δεκαετία.

Ίσως το πιο σημαντικό νέο για εμάς ήταν η αύξηση των ομάδων από τις 8 στις 12 στο 3?3 μπάσκετ στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028 στο Λος Άντζελες. Για κάθε νέα θέση, υπολογίζουμε την άνθηση του αθλήματος σε τουλάχιστον 10 χώρες. Άρα με τις τέσσερις νέες θέσεις, μπορούμε να περιμένουμε την ανάπτυξη του σπορ σε περίπου 50 χώρες.

Η συνεργασία μας με το NBA, όπως ξέρετε, οδεύει σε νέα μονοπάτια. Προχωράμε με τις συζητήσεις μας για μια ενδεχόμενη νέα διοργάνωση στην Ευρώπη. Εμείς προσπαθούμε να φέρουμε τους πάντες πιο κοντά. Το καλοκαίρι είχαμε κάποιες καλές συζητήσεις με τους ανθρώπους της Euroleague. Ο ρόλος μας είναι να ενώσουμε τους πάντες.

Ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της FIBA είναι να βοηθήσει την ανάπτυξη του μπάσκετ συλλόγων. Δεν έχουμε μανία με τον έλεγχο. Κοιτάμε ένα μοντέλο που θα προωθεί ομάδες από το BCL στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η FIBA δίνει μεγάλη βάση στα εγχώρια πρωταθλήματα, όχι μόνο στις εθνικές ομάδες.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2026 είναι το μεγαλύτερο event μας για την επόμενη σεζόν. Το περιβάλλον αλλάζει και αναπτύσσεται συνεχώς. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2028, μια ημέρα πριν από την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, θα διεξαχθεί ένας αγώνας μπάσκετ γυναικών.

Πριν από δύο εβδομάδες ξεκίνησαν και τα παράθυρα για το MundoBasket 2027. Θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στους Γκιόργκι Σερμαντίνι και Άντριου Αλμπισί, που ολοκλήρωσαν τις θητείες τους με τη Γεωργία και τη Γαλλία σε αυτά τα παιχνίδια, στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 900 αθλητές σε πέντε ηπείρους. Χαιρόμαστε με το πώς έχουν τα πράγματα, αλλά έχουμε και μεγάλο κίνητρο για τη συνέχεια.

Ναι, εύχομαι να υπάρχει ακόμη ελπίδα για συνεργασία και των τριών πλευρών. Προτιμώ να είμαι αφελής και να ελπίζω μέχρι την τελευταία στιγμή. Προσπαθούμε να ενώσουμε τους πάντες. Την προηγούμενη φορά χάσαμε την ευκαιρία. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στην EuroLeague και την ECA. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει κάποια βήματα προς τα εμπρός. Πρέπει να δώσω τα εύσημα και στον συνάελφό μου, Παούλιους Μοτιεγιούνας.

Θέλω όλοι να δουν το μοντέλο. Αυτό που έχει χτιστεί με το BCL είναι πολύ πιο συμβατό με αυτό που πρέπει να είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η FIBA δεν έχει αλλάξει ούτε κόμμα σε αυτά που ζητάει όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να πέρασαν 15 ή 25 χρόνια για να υπάρξει πρόοδος με τη FIBA, αλλά μπορώ να σας πω ότι δεν χρειάστηκαν ούτε 25? για να συμφωνήσει το NBA με τα θέλω μας. Οι πολιτκοί μπορεί να λένε ό,τι θέλουν και να δαιμονοποιήσουν τις λίγκες ή τις ομάδες. Η θέση μας ως FIBA είναι η ίδια, είτε μιλάμε με την ECA, είτε με το NBA.

Νομίζω ότι ήδη υπάρχει ρήξη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, οπότε δεν φοβάμαι ότι θα προκληθεί τώρα μια νέα. Δυστυχώς πριν 10 χρόνια, όταν δημιουργήθηκε το BCL, δεν καταφέραμε να βρούμε λύση. Εμείς θέλουμε όλοι να βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη, τη στέγη της FIBA. Δεν θέλουμε όμως να έχουμε τον έλεγχο, όπως είπα και πριν. Η ECA και η Euroleague μάχονται τόσα χρόνια για να είναι το μπάσκετ, μπίζνες και όχι μονοπώλιο. Είναι περίεργο τώρα να διαμαρτύρονται επειδή μπορεί να έρθει ένα μεγαλύτερο brand και να έχει μεγαλύτερο κέρδος.

Δεν μπορώ να δεχθώ ότι κάποιος που ήθελε ανοιχτό ανταγωνισμό, τώρα λέει ότι θέλει να προστατεύσει τις παραδόσεις. Γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τώρα το μονοπώλιο κάποιου άλλου; Ωστόσο, η δουλειά μας είναι να ενώσουμε τους πάντες. Η FIBA έχει στο επίκεντρο τη δομή και την προστασία των ομάδων από την κορυφή μέχρι τη βάση της πυραμίδας»