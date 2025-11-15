Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

«Άστραψε και βρόντηξε» ο Ηλίας Ζούρος, μετά την ήττα του Πανιωνίου από τη Μύκονο, ξεσπώντας, τόσο για την εμφάνιση των παικτών του όσο και για τα σφυρίγματα των διαιτητών.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στη Μύκονο για τη νίκη. Προφανώς οι παίκτες μας δεν θέλουν να παίξουν μπάσκετ, αυτή είναι η εικόνα που εκλαμβάνω εγώ. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τους παίκτες μου, αλλά πραγματικά.

Κάποιες φορές ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Δυστυχώς, όταν δεν ακολουθείται τίποτα, ο προπονητής δεν μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι, απλώς είναι θεατής του.

Συνήθως δεν μιλάω για το τι συμβαίνει έξω από την ομάδα μας. Έχω πάρα πολλά παράπονα. Όσοι βλέπουν, μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Εγώ πραγματικά ενοχλήθηκα πάρα πολύ σήμερα. Άλλες φορές χάσαμε και έδωσα συγχαρητήρια.

Σήμερα ενοχλήθηκα πάρα πολύ από αυτά που έγιναν και δεν σφυρίχτηκαν. Συγχαρητήρια στη Μύκονο, καλή συνέχεια…».