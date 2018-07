Ήρθε η ώρα για το πρώτο γκολ του Μπεργκ;

Δύο μεγάλα παιχνίδια γίνονται σήμερα, για την προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 17:00, στη Σαμάρα, θα αναμετρηθούν η Σουηδία, που προκρίθηκε μετά από 24 χρόνια σε προημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου και η Αγγλία, που ελπίζει να πάρει το δεύτερο τρόπαιο, μετά το 1966.



Στις 21:00, στο Σότσι, θα διεξαχθεί ο τελευταίος προημιτελικός, ανάμεσα διοργανώτρια Ρωσία, που για πρώτη φορά, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έφτασε στα προημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου και την Κροατία, που φιλοδοξεί να κάνει καλύτερη πορεία, ακόμη και από το 1998, όπου έφτασε στον μικρό τελικό και πήρε την τρίτη θέση.



Από τους πρωταγωνιστές της Σουηδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ο Μάρκους Μπεργκ, ο οποίος μετά την πρόκριση στα προημιτελικά δεν άντεξε κι έβαλε τα κλάματα, μπροστά στις κάμερες, συγκινημένος για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του. Έχει αγωνιστεί και στα 4 παιχνίδια και βρέθηκε αρκετές φορές κοντά στο γκολ, χωρίς να καταφέρει μέχρι τώρα να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. «Είναι τρελό. Ελπίζω να έχω φυλάξει τα γκολ για τα επόμενα ματς» δήλωσε, μετά το 1-0 επί της Ελβετίας.



Ήρθε η ώρα να σκοράρει, για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Μπεργκ; Μπορεί να ανοίξει το σκορ στον σημερινό προημιτελικό με την Αγγλία;



