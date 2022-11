Μουντιάλ: Οι Ιάπωνες θεατές μάζεψαν όλα τα σκουπίδια από τις κερκίδες και παρέδωσαν μαθήματα ήθους

Η Ιαπωνία κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στο Κατάρ και με τις επιδόσεις της κατά τη διάρκεια του αγώνα ενάντια στη Γερμανία, την οποία νίκησε με 1-2, αλλά και με τη συμπεριφορά των οπαδών της.

Συγκεκριμένα, οι Ιάπωνες, όπως συνηθίζουν να κάνουν σε κάθε παιχνίδι, έτσι και σε αυτό παρέμειναν στις κερκίδες μετά το τέλος του αγώνα, ώστε να καθαρίσουν τον χώρο από τα σκουπίδια που είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι, παραδίδοντας μαθήματα ήθους στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2022.

Japan fans are giving garbage bags to collect the trash after the game pic.twitter.com/A5WEna62L6 — Winners Club (@WinnersCB) November 23, 2022

Japan's fans are truly the best.🇯🇵



They beat Germany in a famous win, but before celebrating stuck around at the Khalifa International Stadium to help clean up.👏 pic.twitter.com/sZhNExEDqi — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 23, 2022

Japanese fans cleaning the stadium after they’ve just shocked the world.



I love the people and i definitely have a soft spot for Japan. pic.twitter.com/sVGnI2UUxc — Joey H.\rbog (@joeyharbog_) November 23, 2022

