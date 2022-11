Σαουδική Αραβία: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί για τη νίκη επί της Αργεντινής - Εθνική αργία την Τετάρτη

Ξέφρενα πανηγύρισαν οι Σαουδάραβες την νίκη της χώρας τους επί της Αργεντινής στο Μουντιάλ του Κατάρ, ένα αποτέλεσμα που είναι από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων.

Ακόμα και ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Ο βασιλιάς Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας έδωσε εντολή να κηρυχθεί αργία η αυριανή ημέρα μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Arabiya, επικαλούμενο το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: