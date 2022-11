Ιρανός δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι επειδή πανηγύριζε την ήττα της εθνικής του ομάδας στο Μουντιάλ

Μια σφαίρα στο κεφάλι, από τις δυνάμεις ασφαλείας του βορείου Ιράν, φαίνεται να δέχτηκε ο 27χρονος Μεχράν Σαμάκ το βράδυ της Τρίτης, όταν βγήκε να πανηγυρίσει την ήττα της ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας του από τις ΗΠΑ, στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την ήττα της εθνικής ομάδας του Ιράν, καθώς τη θεωρούν εκπρόσωπο του καθεστώτος, κόντρα στο οποίο εξεγείρονται. Ο Σαμάκ, σύμφωνα με αναφορές, πάτησε παρατεταμένα την κόρνα του αυτοκινήτου του, οδηγώντας στους δρόμους της πόλης Μπαντάρ ε- Ανζάλι.

Τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media δείχνουν πλήθη κόσμου να ζητωκραυγάζουν και να χορεύουν στους δρόμους, πανηγυρίζοντας τον αποκλεισμό.

Iranian government supporters shouting at the Iranians wearing the #WomanLifeFreedom t-shirts #USAvIRN @FIFAWorldCup pic.twitter.com/kEfwe25KBD