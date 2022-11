Μουντιάλ 2022: Διαμαρτυρία ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστών έξω από το Μουσείο της FIFA

Δεκάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα μπροστά από το Μουσείο της FIFA στη Ζυρίχη, για να πιέσουν για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που φιλοξενεί το Κατάρ (20/11-18/12).

Οργανώσεις, ποδοσφαιριστές και αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για τα δικαιώματα των φιλάθλων που ταξιδεύουν στο Κατάρ, ειδικά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και γυναικών, των οποίων οι οργανώσεις δικαιωμάτων λένε ότι οι νόμοι του Κατάρ κάνουν διακρίσεις.

Η ομάδα «All Out» που διοργάνωσε τη διαμαρτυρία είπε ότι η διαδήλωση είχε στόχο «να διασφαλίσει ότι η FIFA και το Κατάρ γνωρίζουν ότι ο κόσμος παρακολουθεί και ότι οι πολίτες σε όλο τον κόσμο αναμένουν δράση».

Το «All Out» θέλει η FIFA να πιέσει το Κατάρ να αποποινικοποιήσει τις σχέσεις μεταξύ ομοφυλοφίλων και να προστατεύσει την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και αναφέρει ότι η FIFA δεν έχει δεσμευτεί δημόσια για συγκεκριμένα βήματα, που θα διασφάλιζαν την ασφάλεια των ΛΟΑΤΚΙ+ φιλάθλους του ποδοσφαίρου, των ομοφυλόφιλων παικτών ή της τοπικής ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Η FIFA είναι βέβαιη ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τους ΛΟΑΤΚΙ+ φιλάθλους για να απολαύσουν το τουρνουά σε ένα φιλόξενο και ασφαλές περιβάλλον, όπως και για όλους τους άλλους», δήλωσε εκπρόσωπος της FIFA στο Reuters μέσω email.

Η θέση της FIFA είναι ότι οι διακρίσεις οποιουδήποτε είδους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού απαγορεύονται αυστηρά, είπε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας:

«Το Κατάρ ως χώρα υποδοχής έχει δεσμευτεί πλήρως να διασφαλίσει ότι όλοι θα μπορούν να απολαύσουν το τουρνουά σε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+».

Το Κατάρ είναι η πρώτη χώρα της Μέσης Ανατολής που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά έχει δεχθεί έντονη κριτική για τη μεταχείριση των ξένων εργαζομένων και τους περιοριστικούς κοινωνικούς νόμους.

