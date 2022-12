Μουντιάλ 2022: Πρόστιμο 20.250 ευρώ στη Σερβία για την σημαία με το Κόσοβο στα αποδυτήρια της Εθνικής

Η Σερβία τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ελβετικών φράγκων (20.250 ευρώ) για τη σημαία που έδειχνε το Κόσοβο ως μέρος της χώρας της και «κρεμάστηκε» σε περίοπτη θέση στα αποδυτήρια της Εθνικής Ομάδας όταν αντιμετώπισε στις 24 Νοεμβρίου τη Βραζιλία στην 1η αγωνιστική των ομίλων, όπως ανακοίνωσε η FIFA την Τετάρτη (7/12).

Η εικόνα της σημαίας με το μήνυμα «δεν παραδινόμαστε» στα σερβικά, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν κοινοποιήθηκε από τον Χαϊρούγια Τσέκου, υπουργό Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού του Κοσόβου.

