Κατάρ 2022: Φωτιά κοντά στο γήπεδο του Αργεντινή-Μεξικό

Πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο πλησίον του γηπέδου που θα φιλοξενήσει το παιχνίδι της Αργεντινής με το Μεξικό για το Παγκόσμιο Κύπελλο το βράδυ του Σαββάτου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά το μεσημέρι τοπική ώρα σε ένα νησί που είναι μέρος της πόλης Lusail, το οποίο φιλοξενεί αγώνες του Μουντιάλ. Η φωτιά ξέσπασε σε απόσταση περίπου 3,5 χιλιόμετρα από το στάδιο.

Πυκνός μαύρος καπνός στον ουρανό της πόλης ήταν ορατός από μεγάλη απόσταση. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

