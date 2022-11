Η ανατριχιαστική σύγκρουση που οδήγησε στον τραυματισμό του τερματοφύλακα του Ιράν!

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ στο ματς του Ιράν με την Αγγλία.



Πριν καν συμπληρωθούν δέκα λεπτά στο πρώτο παιχνίδι του Ιράν στο Μουντιάλ, ο τερματοφύλακας του Ιράν τραυματίστηκε και έπειτα από αρκετή ώρα στο τερέν, κρίθηκε απαραίτητο ν' αποχωρήσει.



Ενδεικτικά λοιπόν της σοβαρότητας του χτυπήματος (που κατά πάσα πιθανότητα οδήγησε σε διάσειση), είναι τα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν από τη σύγκρουση με τον συμπαίκτη του, Χοσεϊνί.

Horrific collision. Speedy recovery to Iran goalkeeper Alireza Beiranvand 🙏 pic.twitter.com/YKW5XbVhaM

🇮🇷🔄 Iran have made a concussion substitution taking off goalkeeper Alireza Beiranvand after a nasty head collision #ENGIRN #Qatar2022 pic.twitter.com/oSnAbirkbH