Ολλανδία: Επεισόδια κι ένταση στους πανηγυρισμούς Μαροκινών σε Άμστερνταμ και Ρότερνταμ

Η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει σε πολλές πόλεις της Ολλανδίας το απόγευμα της Τρίτης (6/12) μετά την ιστορική πρόκριση του Μαρόκου στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, την οποία πανηγύρισαν βγαίνοντας στους δρόμους πολλοί φίλαθλοι της μαροκινής κοινότητας.

Η ολλανδική αστυνομία ανέφερε πως προέβη σε εκκενώσεις σε δύο διαφορετικές περιοχές στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ, μετά από χρήση πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών. Στη δε Χάγη, η αστυνομία τόνισε πως συνέλαβε τρία άτομα, ζητώντας από οπαδούς να καθαρίσουν έναν δρόμο σε μια περιοχή της εργατικής τάξης.

Apart from Belgium and France, young Moroccan fans also rioted in Netherlands tonight.



Clashes took place with the riot police in Amsterdam after Morocco defeated against Spain and advanced to the next stage of the World Cup.



