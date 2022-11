Σαουδική Αραβία: Κάταγμα γνάθου και οστών υπέστη ο Αλ Σαχράνι

Ο Αλ Σαχράνι της Σαουδικής Αραβίας είχε σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της ομάδας του Αλ Οβάις, στο ματς με την Αργεντινή, όπου οι Σαουδάραβες πανηγύρισε στο τέλος την μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία τους.

Ο ποδοσφαιριστής της Σαουδικής Αραβίας υπέστη κάταγμα γνάθου και οστών του προσώπου και θα διακομιστεί άμεσα στην Γερμανία για χειρουργική επέμβαση!

Η ακτινογραφία από τον τραυματισμό του που ήρθε στη δημοσιότητα προκαλεί σο και δείχνει την σοβαρότητα του προβλήματος που έχει υποστεί ο αμυντικός της Σαουδικής Αραβίας.

