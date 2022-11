Το πούλμαν της Ελβετίας τράκαρε με περιπολικό πριν το ματς με τη Βραζιλία

Ένα άτυχο περιστατικό καταγράφηκε για την Ελβετία πριν το ματς με τη Βραζιλία. Το πούλμαν της εθνικής ομάδας τράκαρε με περιπολικό, καθώς υπήρξε απότομο φρενάρισμα του προπορευόμενου οχήματος.

Ο οδηγός του λεωφορείου δεν κατάφερε να φρενάρει έγκαιρα και έτσι συγκρούστηκε με το όχημα των αρχών.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Μάλιστα, παρά τις υλικές ζημιές, το πούλμαν συνέχισε για το γήπεδο.

Switzerland team bus crashes into police car before #FIFAWorldCup clash with Brazilhttps://t.co/rFOBersAoR pic.twitter.com/3P2W66gRfD